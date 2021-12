Sanremo 2022, ecco tutti i nomi dei big in gara al Festival

Amadeus ha svelato il cast dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Lo ha fatto anticipando la data dell'annuncio, originariamente prevista per il 15 dicembre in occasione della prima serata di Rai1 dedicata alla finale di Sanremo Giovani (i due vincitori saranno ammessi alla lista dei big), mettendo così fine al rincorrersi delle indiscrezioni sul cast. Collegandosi con il Tg1, questa sera, il conduttore e direttore artistico ha elencato i nomi degli artisti che vedremo a febbraio all'Ariston. Eccoli:

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Noemi

Highsnob e Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka 7even