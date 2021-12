Gianni Morandi è in fissa con Marracash. L'artista di Monghidoro ha pubblicato un video sui social, girato dalla moglie, in cui ascolta senza sosta il rapper. In particolare il brano "Non sono Marra", canzone scritta con Mahmood che fa parte dell'album "Persona". Il video è diventato virale, lo ha condiviso anche lo stesso rapper. E c'è chi simpaticamente sogna un duetto sul palco dell'Ariston, visto che Amadeus ha annunciato che Morandi sarà sul palco della prossima edizione di Sanremo. Intanto potete vedere il divertente video qui sotto:

