Jennifer Lopez: nel suo nuovo video è divina

"On My Way" è il brano estratto dal film "Marry me" che si prepara a riportare Jennifer Lopez nelle sale cinematografiche. La popstar ha presentato il singolo sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles in occasione della quarantanovesima edizione degli American Music Awards, una delle manifestazioni musicali più celebri e seguite a livello internazionale. Ora, Jennifer Lopez ha regalato al pubblico il videoclip ufficiale della canzone che la vede protagonista tra grandi schermi riportanti alcune sue immagini tratte dal film. Nella clip è, un'altra volta, meravigliosa.