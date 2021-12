tha Supreme attacca Blanco

tha Supreme ha rivolto un attacco diretto alla rivelazione pop del 2021 Blanco in una serie di storie su Instagram, a cui è seguito un post in cui racconta i motivi di questa sorta di dissing. Il nome di Blanco non esce dalle parole di tha Supreme, ma sono le foto del post pubblicate dal producer e artista romano a far capire il bersaglio. Ha scritto: "Mi imbarazza un po’ vivere in un Paese in cui dopo il mio primo disco, miei coetanei iniziano a copiarmi in versione pop e fanno finta di non conoscermi. Se io avessi fatto un disco la carriera di ste persone esisterebbe? LOL. Facciamo un gioco, a chi mi riferisco". A questo messaggio era seguito l'immagine del gioco dell'impiccato, proposto ai suoi fan, in cui il cantante romano aveva lasciato solo sei lettere da riempire.

