Gué sarà nel nuovo album di Snoop Dogg

Gué sarà presente come featuring nel disco di Snoop Dogg. Il rapper di Long Beach ha svelato l’uscita della global edition del suo ultimo progetto “Snoop Dogg Presents Algorithm” e il nome italiano scelto è proprio quello di Gué. Il disco uscirà venerdì 10 dicembre, in concomitanza con l’album di Cosimo: "Gvésvs". Dopo il successo con dj Harsh per "Fastlife 4", uscito appena sei mesi fa, Guè torna con un nuovo album ufficiale e una collaborazione di livello internazionale con un'icona del rap mondiale. Il titolo dell’album, riferimento non solo all'impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana, è anche a un dato biografico: Gué è infatti nato il 25 dicembre. Oltre a questo va sottolineato come il feat con Snoop Dogg, per l'hip hop italiano sia un altro grandissimo traguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da snoopdogg (@snoopdogg)