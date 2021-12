Stromae, il nuovo album si intitola "Multitude"

Il 36enne musicista belga Stromae, pseudonimo di Paul Van Haver, dopo avere pubblicato un paio di mesi fa il singolo "Santé" ha ora annunciato l'uscita del suo terzo album in studio, “Multitude”, per il prossimo 4 marzo, a distanza di nove anni da “Racine Carrée” pubblicato nell'estate 2013. Secondo un comunicato stampa, “Multitude” sarà composto da 12 brani, tutti scritti e prodotti da Stromae. Si tratta di un grande ritorno.

Stromae non era del tutto scomparso: nel novembre 2019, per esempio, aveva cantato il brano “Arabesque" con Chris Martin nel concerto dal vivo su YouTube per il lancio dell'album dei Coldplay “Everyday Life”, oltre ad aver lavorato su alcuni video e su alcune canzoni. Ma le informazioni che trapelavano sul suo conto erano pochissime e un singolo ufficiale, preludio di un nuovo album, sembrava un miraggio. Stromae è tra gli artisti internazionali più interessanti degli ultimi dieci anni: belga di origini ruandesi ha ricevuto il plauso di pubblico e critica per la sua produzione, caratterizzata dall’innovativo mix di chanson française, musica elettronica, hip-hop, percussioni africane e melodie più romantiche.