Nicki Minaj festeggia 39 anni nuda su Instagram

Nicki Minaj ha spento 39 candeline, ma quest'anno il regalo l'ha fatto lei ai suoi milioni di follower con uno shooting in cui ha posato tutta nuda. La rapper ha infatti pubblicato su Instagram una serie di scatti da party girl scatenata, ad altissimo tasso erotico. Per l'occasione, infatti, l'artista ha tirato fuori dall'armadio solo gli accessori: una parrucca rosa shocking, una giarrettiera-gioiello e i tacchi a spillo. Anche alla soglia dei 40 la Minaj non perde la sua voglia di provocare e farsi notare. "Dite Buon Compleanno a questa ragazzaccia", scrive a fianco della galleria. I fan, ovviamente, sono impazziti.

