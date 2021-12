Kanye West e Drake in concerto insieme sono stati magia pura

Kanye West e Drake hanno calcato il palco del LA Memorial Coliseum per il concerto di beneficenza a sostegno di Larry Hoover e in generale per raccogliere fondi per le organizzazioni no-profit che chiedono una riforma carceraria. Dopo scazzi, insulti, sgarbi e faide, i due hanno deciso letteralmente di far volare la colomba della pace. I primi a beneficiarne sono stati i 70 mila spettatori che hanno potuto vederli dal vivo nell’area californiana a cielo aperto in cui gli unici brividi, a giudicare dalle immagini, sono stati di emozione. Chi non ha avuto la fortuna di assistere in prima persona al concerto, ha potuto ammirare l’evento in diretta su Prime Video alle 5 del mattino.

Ci sono due momenti epici, al di là della musica, che rendono il concerto significativo: la discesa nell’arena dei due, insieme, avvolti da fumi e quasi divini nel comparire davanti al pubblico, e l’abbraccio conciliatorio e commovente che mette la parola fine alla diatriba fra i due big dell’hip hop. Un momento suggellato poi dall’interpretazione comune di “Forever”, brano che chiude il live e che i due avevano inciso insieme nel 2009 con Eminem e Lil Wayne.