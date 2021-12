"Il principe William e Britney Spears hanno avuto una relazione online"

Il principe William e Britney Spears sono stati insieme? A lanciare la notizia clamorosa è il biografo reale Christopher Andersen. Secondo il giornalista la pop star americana non sarebbe però l'unico nome noto tra le ex, finora rimaste nascoste, del Duca di Cambridge. Poco tempo fa William e Kate Middleton hanno posato insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis per la tradizionale cartolina di Natale della Royal Family. Il biografo Christopher Andersen non ha dubbi.

Andersen ha affermato nel suo nuovo libro "Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan" che il duca di Cambridge una volta, prima di Kate, aveva una "relazione cibernetica" con Britney. Andersen ha raccontato a US Weekly che i due "hanno cercato di stare insieme quando erano giovani". E che William "aveva anche una sorta di relazione cibernetica simile con Lauren Bush, la modella e la nipote del presidente Bush". Il giornalista ha affermato il principe e la star, nonostante fossero in contatto, non sarebbero mai riusciti ad incontrarsi.