Povia è positivo al Covid

Povia positivo al Covid: lo riporta il sito Genova24, raccontando che il cantante avrebbe dovuto partecipare ad una manifestazione contro il green pass nella città ligure, ma ha disertato mandando un messaggio agli organizzatori: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”, sarebbe stato il messaggio del cantante, a cui ha fatto eco quello degli organizzatori “Lo abbiamo sentito, non era in formissima, ma siamo tranquilli”.

Recentemente il cantante si è espresso contro il green pass e ha assunto posizioni critiche contro i vaccini. Recentemente ha dichiarato all'Adnkronos che "Vaccinato o non, ti contagi lo stesso, contagi gli altri e finisci pure in terapia intensiva". A Povia non sembra interessare che sia scientficamente provato il vaccino invece riduce enormemente le possibilità di infezione, di contagio e di finire in terapia intensiva.