Da casa Beckham al mondo: spopola il maglione natalizio delle Spice Girls

Le feste sono ormai alle porte e anche in casa Beckham si può respirare la tipica atmosfera natalizia. Per dimostrarlo è bastata una semplice foto da parte dell'ex calciatore inglese: non un albero di natale, dei regali o decorazioni, ma un super maglione tipicamente di Natale firmato Spice Girls, insieme alla moglie Victoria. È così che ha letteralmente conquistato il web: "Sì, sono un fan anch'io". Tutti chiedono dove si possa acquistare.

