Britney Spears: "Non voglio più fare concerti"

Britney Spears annuncia lo stop ai suoi tour. La popstar, per ora, sembra decisa. Anche se il post di sfogo scritto su Instagram è stato cancellato. Ecco il testo: “Grazie a tutti i miei fan per gli auguri di compleanno. Mi sento davvero fortunata ad averli. So di esserlo e non c’è un giorno in cui non sia grata della mia fortuna. So che non mi sto più esibendo nelle grandi arene con una band che suona per me, ma sarò onesta adesso e vi dirò che la vita in tour è faticosa. I primi tre anni in questa industria e in tour sono stati magnifici, ma sarò del tutto sincera dicendovi che dopo i primi tre tour e il ritmo con cui stavo andando avanti è cambiato tutto. Non penso di volerlo rifare mai più in vita mia. Ho odiato tutto ciò sono seria. Ho letto un’intervista di Will Smith in cui ha detto che il mondo del cinema e quello della musica sono molto diversi. Posso dirvi che è verissimo”.

