Torna lo show musicale di Capodanno "Ciao!"

Lo scorso anno "Ciao 2020!", la parodia russa di un programma musicale italiano, raccolse un successo a livello mondiale. Trasmesso il 30 dicembre dal primo canale della tv pubblica, Il Festival Musicale di Capodanno russo dell'Urgant Show divenne virale su Youtube, conquistando milioni di italiani. Celebra la musica e la cultura italiana in chiave ironica calandosi nell'atmosfera anni '80 nella conduzione e nell'estetica. Con un tweet, la pagina ufficiale del programma ha annunciato il ritorno del late show satirico, "Ciao 2021!". La puntata di quest'anno è già stata registrata dal 4 al 9 dicembre e dovrebbe andare in onda nella seconda serata del 31 dicembre. Vista l'immagine scelta per svelare il rinnovo del programma è lecito aspettarsi un mare di risate.

Дорогие зрители, приглашаем вас принять участие в новогодних съёмках нашей программы



Даты: 4-9 декабря.

Время: С 8:30 утра до 23:00 вечера.



Чтобы записаться, присылайте свои фото в похожих образах по адресу newyearVU@gmail.com вместе с вашими контактными данными ✉ pic.twitter.com/arsnIEywfY — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) December 3, 2021