Billie Eilish: "Se non mi fossi vaccinata sarei morta di Covid"

Billie Eilish ospite del programma radiofonico di Howard Stern, ha svelato di essersi ammalata lo scorso agosto e di essere stata male per due mesi. Per fortuna tutto è andato per il meglio grazie al vaccino: "Voglio essere chiara: se non fossi stata vaccinata sarei potuta morire perché è stato orribile". "Quando dico orribile intendo dire che mi sono sentita da schifo. Ma davvero, tra quello che il Covid può provocare, non è stato il peggio", ha spiegato. "Sono stata malata per circa due mesi e soffro ancora adesso di alcuni effetti collaterali", ha continuato.

Il vaccino non ha salvato solo lei, ma "ho evitato che si ammalassero Finneas (il fratello, ndr), i miei genitori, i miei amici". "Vaccinarsi è una scelta che crea benefici non solo all'individuo ma a tutta la comunità", ha ribadito anche la Eilish in una recente intervista a "Vanity Fair". Poi ha concluso: "Ragazzi se non siete ancora vaccinati è davvero, davvero importante che lo facciate. Non è solo per voi str***i, è per tutti quelli che vi circondano. Prendetevi cura delle persone intorno a voi".