David Bowie era un grande fan della serie "Gomorra"

David Bowie era un grande fan della serie televisiva italiana Gomorra. A rivelarlo è stato uno degli attori protagonisti della acclamata saga sulla malavita napoletana, Salvatore Esposito, che in Gomorra interpreta Genny Savastano. Acclamata in tutto il mondo, a quanto pare aveva attirato le attenzioni niente di meno che del Duca Bianco, che aveva i DVD di tutti gli episodi editi al momento. In occasione di un’intervista con NME, Savastano ha raccontato di essere venuto a conoscenza di questo amore di Bowie grazie alla regista Sofia Coppola: “Sofia Coppola ha detto ai nostri produttori di essere in possesso dei DVD di Gomorra perché glieli aveva regalati David Bowie. Lui era un grande fan della serie e le ha detto che doveva assolutamente guardarla”. Poi ha continuato: “Sono un grande ammiratore di Bowie, ovviamente – ha confermato l’attore a NME – ed è grandioso che anche Ricky Gervais sia un grande fan della serie. Un giorno è venuto sul set, mentre giravamo a Londra”.