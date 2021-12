La figlia di Madonna regala ai fan altri scatti bollenti

Lourdes Leon, in arte Lola, è la primogenita di Madonna. La 25enne si è sentita dire tante volte “tale madre, tale figlia” e se lo sentirà ripetere ancora dopo il servizio fotografico ad alto tasso erotico realizzato per Paper Magazine. Considerata una stella emergente nel settore della moda, Lourdes Leon si è spogliata per indossare bikini sexy, micro gonne e anche un vestito con la schiena completamente scoperta. Le foto posate, e soprattutto quella in cui è sdraiata sulla macchina, mettono in risalto il lato più sensuale e trasgressivo della figlia di Madonna.

