Sick Luke ha svelato la tracklist di “X2” ed è una bomba

Sick Luke ha svelato la tracklist di “X2”, il suo primo attesissimo album, in uscita il 7 gennaio. Per il suo primo disco, il produttore romano ha riunito i migliori nomi della scena pop, urban e rap italiana, mixando con estro e innovazione artisti e generi, creando così accoppiate inedite e inaspettate. Il risultato è un disco che sintetizza perfettamente l’universo sonoro del producer partendo dalle influenze trap per arrivare a quelle indie/alternative fino al pop. Un disco che è manifesto dello stato attuale della musica italiana: contemporanea e che travalica ogni confine di genere. Un disco le cui tracce sono specchio dell’anima artistica di Luke scissa tra luce e oscurità, proprio come il simbolo che lo ha reso celebre: il farfastrello, metà farfalla, metà pipistrello. Per svelare la tracklist, Sick Luke ha pubblicato un video con visual effects in 3D che trasporta subito nell’immaginario dark, misterioso e fumettistico di Luke.

Ecco la tracklist:

1 - “NOTTE SCURA”

(feat. Gazzelle & Tedua)

2 - “CREATUR”

(feat. Geolier & Ernia)

3 - “IL GIORNO PIÙ TRISTE DEL MONDO”

(feat. ARIETE & Mecna)

4 - “SOLITE PARE”

(feat. tha Supreme & Sfera Ebbasta)

5 - “FALENA”

(feat. Franco126, Coez & Ketama126)

6 - “DREAM TEAM”

(feat. Pyrex, Capo Plaza, Tedua & Shiva)

7 - “HENTAI”

(feat. Ghali & Tony Effe)

8 - “LA STREGA DEL FRUTTETO”

(feat. chiello & Madame)

9 - “CLOCHARD”

(feat. Taxi B & Pyrex)

10 - “SOGNI MATTI”

(feat. Drast & Leon Faun)

11 - “FACCIO COSE"

(feat. Jake La Furia, Fabri Fibra & Izi)

12 - “MOSAICI”

(feat. Gaia & Carl Brave)

13 - “TEMPORALE”

(feat. Ketama126, Izi & Luche)

14 - “FUNERAL PARTY”

(feat. Cosmo & Pop X)

15 - “PEZZI DA 20”

(feat. Emis Killa & Side Baby)

16 - “CAMEL E MALINCONIA”

(feat. PSICOLOGI & CoCo)

17 - “LIBERTÀ”

(feat. Duke Montana)