Jovanotti pubblica cinque nuove canzoni

La primavera di Jovanotti inizia in pieno inverno. L’artista romano, con cinque raggi, illumina dicembre e svela l’ossatura del “Disco del sole”, il suo nuovo progetto anticipato dal singolo “Il Boom” di cui sono stati realizzati oltre venti remix. Oggi escono cinque nuove tracce prodotte da Rick Rubin, tutte molto diverse fra loro: “La primavera”, “I love you baby”, “Un amore come il nostro”, “Tra me e te”, “Border jam”. Il super produttore statunitense aveva già lavorato con Jova a “Oh, vita!”, l’album registrato negli Shangri La Studios di Malibù.

Durante la presentazione dei nuovi Jova Beach party, in programma il prossimo anno, Lorenzo Cherubini, questo il suo vero nome, aveva disseminato alcuni indizi sull’eterogeneità dei pezzi: “Non ascolto più dischi, canzoni sì, ma ormai la musica è liquida e libera – aveva spiegato il cantautore – proprio per questo il ‘Disco del sole’ è un oggetto volante non identificato, è uno streaming, una filosofia, ma soprattutto è il flusso di brani scritti a due anni e mezzo di distanza dall’ep per i Jova Beach party di oltre due anni fa. Abbiamo lavorato a più di venti pezzi, prima da solo, poi con qualche mio compagno musicista, poi per due mesi con Rick Rubin, in una selva tra l’Appennino e il mare. L’idea è quella di farli uscire piano piano, senza una scaletta precisa proprio per seguire l’energia senza barriere della musica di oggi”.