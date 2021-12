Lady Gaga ha assunto un'infermiera psichiatrica

"House of Gucci" di Ridley Scott è arrivato al cinema: tutti possiamo vedere Lady Gaga nel ruolo della protagonista di Patrizia Reggiani, interpretazione che le è già valsa una nomination ai Golden Globe e che sembra la porterà anche agli Oscar. Come ha già raccontato in precedenti interviste, il metodo con cui Stefani è entrata nella parte è stato totalmente immersivo. Ora, Gaga ha rivelato che si è calata a tal punto nel personaggio da aver assunto un'infermiera psichiatrica per essere con lei sul set.

Parlando con Variety, Gaga ha spiegato di aver assunto l'infermiera per aiutarla nelle ultime settimane di riprese del film in Italia: "Avevo un'infermiera psichiatrica con me verso la fine delle riprese", ha rivelato. “Ho sentito che dovevo avere supporto. Sentivo che era più sicuro per me. Questo perché sono sempre stata Patrizia. Ho sempre parlato con il suo accento. E anche se stavo parlando di cose che non erano legate al film - non stavo fingendo che Maurizio [Adam Driver] mi stesse aspettando al piano di sotto - e stavo vivendo la mia vita. L'ho semplicemente sempre vissuta come lei".