Mara Sattei: il suo nuovo album ha una data di uscita

Mara Sattei ha svelato il titolo, "Universo", e la data d'uscita di quello che sarà il suo album d'esordio sulla lunga distanza: arriverà nei negozi il 14 gennaio. L'annuncio arriva dopo le voci che volevano la 26enne cantante romana, che ha legato il proprio nome alle hit - da milioni di streams sulle piattaforme - di suo fratello tha Supreme ("m12ano", "Altalene", in duetto con Coez), Carl Brave ("Spigoli") e Gazzelle ("Tuttecose"), in gara tra i big del Festival di Sanremo 2022.

La data del 14 gennaio era apparsa già nel videoclip del singolo "Ciò che non dici", anche questo prodotto da tha Supreme, pubblicato lo scorso 8 dicembre: era scritta sull'etichetta di una musicassetta e il dettaglio non era passato inosservato ai più attenti e curiosi. Ora arriva l'ufficialità. L'album intero è prodotto da tha Supreme, che ha curato anche la direzione artistica del progetto. Il disco conterrà i singoli "Scusa" e "Ciò che non dici", ma la tracklist intera non è stata rivelata, così come i nomi degli ospiti.