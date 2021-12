Gigi D’Agostino: "Da mesi combatto contro un grave male"

Nel giorno del suo 54esimo compleanno Gigi D’Agostino ha rivelato che “da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male”. Luigino Celestino Di Agostino, questo il nome del disc jockey torinese da un miliardo di stream su Spotify, tra i più amati di Italia, ha parlato delle sue gravi condizioni di salute in un messaggio condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale. L’artista, senza specificare la causa esatta del suo male, ha fatto sapere di soffrire di “un dolore costante. Non mi da pace”.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo": inizia così il post di Gigi D'Agostino. Continua: "È un dolore costante. Non mi da pace. La sofferenza mi consuma...mi ha reso molto debole...ma continuo a lottare...spero di trovare un pochino di sollievo". Il messaggio si chiude poi con un ringraziamento: "Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi...Mi trasmettono tanta forza...mi scaldano il cuore. Tanto Amore...Gigi”.