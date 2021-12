Arisa sul prossimo Sanremo: "La mia canzone non è piaciuta"

Arisa ha trionfato nel programma tv Ballando con le Stelle. La cantante di "Sincerità" ha portato in pista con il suo maestro Vito Coppola un valzer sulle note del suo brano “La casa dell’amore possibile”, tratto dal suo ultimo album “Ero romantica”. E anche nella finale è scattato il fugace bacio fra i due, che sia strategia o qualcosa di più non lo sappiamo: "Sono attratta da Vito, senza di lui non ce l'avrei fatta", ha detto la cantante. Al momento della votazione è stata Selvaggia Lucarelli a fare una battuta da cui si è sollevato un polverone. La Lucarelli ha elogiato Arisa come cantante e le ha detto: "Quante volte hai partecipato a Sanremo? 13?". Arisa ha risposto: "No, 8, ma io sarei andata anche quest'anno". L'opinionista così ha continuato, indagando: "Non mi dire che hai fatto la fine dei Jalisse". L'artista ribatte un po' contrariata: "Bhe no, loro ci sono stati una volta io 8, ma evidentemente la mia canzone non è piaciuta". L’esclusione di Arisa da Sanremo, intanto,ha scatenato una battaglia sui social e i fans della cantante si sono scagliati contro Amadeus.