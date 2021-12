Achille Lauro diventa "Babbo Natale" per i piccoli pazienti

Una donazione da 100mila dollari all'ospedale Policlinico San Donato per acquistare il macchinario necessario all'ecocardio dei piccoli pazienti. È quanto ha donato il cantante Achille Lauro che è anche andato a fare visita ai bambini ricoverati portando loro diversi regali. La somma era stata raccolta dall'artista vendendo all'asta un quadro digitale che riproduce il suo battito cardiaco durante il concerto-happening del 7 dicembre. L'ospedale ha investito la cifra per acquistare una macchina ecocardio color doppler di ultima generazione, fondamentale per le diagnosi delle patologie cardiache. Ogni anno San Donato cura oltre un migliaio di pazienti affetti da cardiopatie congenite, eseguendo centinaia di operazioni chirurgiche. "Sono stato al San Donato a trovare i bambini del reparto - ha scritto Lauro in una story su Instagram -. Abbiamo giocato, mi hanno raccontato storie. Pensare che tutto quello che abbiamo fatto per loro è utile mi riempie di gioia e orgoglio. Grazie a voi e ai professionisti che hanno contribuito a questa stupenda operazione".