Kanye West regala 4mila giocattoli ai bambini poveri

Kanye West si è trasformato in Babbo Natale e ha comprato e donato ben 4mila giocattoli ai bambini bisognosi di Englewood, quartiere "difficile" nell'area sud della città di Chicago. "E' il Babbo Natale dei nostri giorni", così lo hanno definito le autorità locali, che hanno seguito l'evento lodando l'attenzione del rapper per i bisogni della comunità, dove ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza. I doni sono stati distribuiti in una palestra all'interno del Kennedy King College domenica mattina e nessun bambino è rimasto senza. West, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye in ottobre, ha sempre espresso il suo sostegno per la città dove è nato e cresciuto insieme alla madre, e ha persino chiamato una delle figlie che condivide con Kim Kardashian "Chicago".