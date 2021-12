Jovanotti distribuisce frutta fresca in strada

Un furgone con le insegne del Jova Beach Party 2, il tour che vedrà impegnato Jovanotti nel corso della prossima estate, e di “La primavera”, uno dei nuovi singoli lanciati proprio in questi giorni dal cantautore romano di origini toscane, sta girando per il centro di Milano distribuendo gratuitamente frutta fresca (e rigorosamente biologica) ai cittadini. A spiegare l’operazione è stata la stessa voce di “Penso positivo” con un post pubblicato sul proprio canale Instagram ufficiale: “Alla mia casa discografica, un po’ scherzando ho detto: perché invece dei soliti billboard [cartelloni pubblicitari] non regaliamo della frutta di stagione a chi passeggia in centro?”, ha scritto l’artista: “E…mi hanno dato retta!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)