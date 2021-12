Dua Lipa è tornata single

La storia d'amore tra Dua Lipa e Anwar Hadid sarebbe finita dopo due anni. È stato il tabloid inglese The Sun a lanciare la notizia del breakup, spiegando che gli impegni di lavoro e la distanza avrebbero messo in crisi la relazione. Negli ultimi tempi, la cantante 26enne sta registrando il suo nuovo album tra Londra e Los Angeles, mentre il modello 22enne fa base a New York. Secondo una fonte del giornale, Dua Lipa e Anwar Hadid si sarebbero presi una pausa prima di lasciarsi definitivamente: "Hanno iniziato a pensare di fermare la relazione lo scorso mese, dopo aver viaggiato tanto e aver sofferto la distanza". A sostegno di questi rumors sul breakup, i fan hanno notato che l'artista e il fratello di Gigi e Bella Hadid non vengono visti insieme da un paio di mesi.