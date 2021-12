Lady Gaga sogna un musical a Broadway

Dopo aver conquistato le classifiche musicali e i botteghini cinematografici, ora Lady Gaga potrebbe puntare al teatro. La star 35enne ha parlato con Variety di come vorrebbe espandere la sua carriera tra canto e recitazione e ha rivelato che, chissà, prima o poi potremmo vederla a Broadway: "Forse quando scriverò il mio primo musical". "Ci sono così tanti fantastici musical, ma io amo scrivere musica - ha continuato - Amo il teatro musicale e ne so un sacco di teatro musicale e ne so un sacco di musica. Quindi penso che mi godrei proprio il processo di creare un musical". Ha aggiunto che non è qualcosa che le è appena venuto in mente ma che: "Ci sto pensando da davvero tanto tempo".

