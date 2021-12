Cristina D'Avena, dopo 36 anni ecco il disco d'oro per "Occhi di Gatto"

Ci sono voluti 36 anni per raggiungere il Disco d’Oro, ma molti di meno per far si che questa canzone entrasse nel cuore di milioni di telespettatori e di intere generazioni. La celebre sigla del cartone animato “Occhi di Gatto”, cantata nel 1985 da una giovane Cristina D’Avena, ha raggiunto da alcune ore la celebre certificazione FIMI, a ben 36 anni dal suo debutto in tv e dalla prima pubblicazione in vinile su 45 giri. È stato l’ente FIMI/Gfk a certificare, per la 52esima settimana dell’anno, il tanto ambito Disco d’Oro per una delle sigle cartoon più amata di sempre. “Occhi di Gatto”, che ha debuttato nel 1985, è stata scritta da Alessandra Valeri Manera e composta da Ninni Carucci, insieme alla celebre interpretazione di Cristina D’Avena.

