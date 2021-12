Ed Sheeran: "Compro più terreni possibile per piantare gli alberi"

Ed Sheeran, durante il suo intervento alla BBC Radio London, ha condiviso i suoi piani personali d’impegno ambientale. L’artista, infatti, vorrebbe "risvegliare quanto più possibile il Regno Unito", come riportato da NME. "Sto cercando di comprare più terreni possibile per piantare più alberi - ha raccontato il cantante - amo la mia contea, la fauna selvatica e l’ambiente. Sento che mi potrebbero staccare la testa a morsi ogni volta che parlo di questo argomento. Sto però cercando di fare del mio meglio anche sul fronte dei concerti".

Il piano di Ed Sheeran arriva dopo che le principali etichette discografiche hanno firmato un nuovo patto che mira ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Lo faranno provando a “decarbonizzare” l’industria musicale. L’iniziativa, chiamata Music Climate Pact, è stata lanciata dalla AIM, l’associazione britannica della musica indipendente, in collaborazione con la BPI, l’associazione delle etichette discografiche. Il patto, secondo quanto emerso, stabilisce una serie di “impegni di alto livello che serviranno come dichiarazione d’intenti per il settore musicale globale”.