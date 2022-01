Salmo pubblica una nuova canzone

Per la fine del 2021 Salmo ha deciso di fare una sorpresa ai suoi fan, rendendo disponibile gratuitamente all’ascolto e al download un brano mai ufficialmente pubblicato in precedenza ed eseguito dal vivo dal rapper sardo durante un evento estivo nel 2020. La canzone, finora inedita, è possibile ascoltarla attraverso il più recente post condiviso dall’artista su Instagram e su Dropbox, grazie a un link che Maurizio Pisciottu - questo il nome all’anagrafe del 37enne cantante di Olbia - ha diffuso tra il suo pubblico con una storia e che permette anche di scaricare il pezzo.

Il nuovo brano è stato pubblicato dal rapper non senza toni polemici. Nel condividere il link per il download gratuito della canzone, facendo riferimento alla chiusura di “discoteche, sale da ballo e locali assimilati” a seguito delle restrizione varate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre per contenere l’aumento dei contagi da SarS-Cov-2 causata dal diffondersi della variante Omicron, in una storia su Instagram Salmo ha scritto: “Qui potete scaricare gratuitamente ‘Losing my mind rmx’. Così potete metterla nelle discote… ah no!”.