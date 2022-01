Le avete viste le foto dei Maneskin da bambini?

Il 2021 è stato il loro anno. Il quartetto romano ha fatto il pieno partendo dalla vittoria al Festival di Sanremo, passando per il trionfo all'Eurovision Song Contest, per il debutto in televisione negli Stati Uniti con la partecipazione al popolare talk show serale "Tonight Show with Jimmy Fallon", fino all'apoteosi per l'apertura di un live dei Rolling Stones a Las Vegas. Per salutare il 2021 e accogliere il 2022 Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno fatto gli auguri di buon anno pubblicando sul loro canale Instagram loro fotografie di quando erano solo dei bambini e, forse, alla musica non pensavano neppure...figuriamoci l'essere i protagonisti assoluti della fiaba musicale dell'anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)