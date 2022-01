Oltre a ricordare il compleanno di “Una canzone d'amore buttata via”, Vasco ha rivelato il trucco per avere un rapporto felice e duraturo con un'altra persona. Eccolo qui il primo consiglio, la prima perla del primo giorno del 2022 del Komandante di Zocca: “Vi svelerò un segreto. Per stare insieme ad una persona per molto tempo...per tutta la vita...bisogna saper chiudere un occhio. A volte bisogna sapere chiuderne anche due”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)