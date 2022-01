Kanye West sta lavorando a "Donda 2"

Ye, al secolo Kanye West, ha cominciato a lavorare a "Donda 2", ideale seguito di "Donda" uscito l'anno scorso. Lo scrive Variety citando Steven Victor, COO di G.O.O.D. Music, l'etichetta discografica fondata dallo stesso West nel 2004. "Ye ha iniziato a lavorare al suo nuovo capolavoro 'Donda 2'", ha detto Victor. "Donda 2" sarebbe l'undicesimo album di West, ma al momento non non si conoscono i dettagli del progetto. Tuttavia, come scrive ancora Variety, il rapper americano è noto anche per aver annunciato album che non hanno mai visto la luce. La sua meticolosità nel lavoro lo spinge a rimandare di continuo le date di uscita, a volte anche mettendo da parte progetti a favore di altri più promettenti. "Donda" è uscito a sorpresa lo scorso agosto dopo una serie di rinvii ed è balzato al top della classifica Apple Music in sole 24 ore in 152 paesi.