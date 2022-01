The Weekend: un live stream per presentare il nuovo album

Il giorno dell’uscita del nuovo album di The Weeknd, “Dawn FM”, si avvicina. Nell’attesa, che si concluderà il prossimo 7 gennaio, l’artista canadese ha svelato qualche dettaglio in più del disco, svelandone la tracklist, e ha annunciato un evento online per presentare la sua nuova prova sulla lunga distanza, in arrivo a quasi due anni di distanza dal precedente “After hours” del 2020.

Con un post condiviso sui social, Abel Makkonen Tesfaye - questo il nome all’anagrafe del 31enne cantautore - ha informato i fan che il prossimo 6 gennaio alle 9pm PT (quando in Italia saranno le sei del mattino del 7 gennaio) sul canale Twitch di Amazon Music e sull'app Amazon Music si terrà un live stream dedicato al suo quinto lavoro di studio. Come si legge nell’annuncio condiviso dall’artista su Instagram e riportato di seguito, l’evento online sarà trasmesso “da qualche parte a Los Angeles”.