Billie Eilish ha avuto i capelli rossi per una settimana

Non c'è colore di capelli che Billie Eilish non abbia voglia di provare. La cantautrice è anche nota per nascondere sempre con successo i suoi cambi look anche ai fan più attenti. Per esempio, ci aveva messo sei lunghe settimane per sbarazzarsi delle sue radici radioattive, così era stata costretta a indossare una parrucca bicolore verde e nera ai Grammy 2021, prima di rivelare il nuovo hair style biondo platino il marzo scorso.

Ora Billie si è appena tinta i capelli di un calda tonalità di castano naturale, ma il passaggio dal biondo al bruno ha avuto un'inaspettata fase intermedia: la 20enne ha avuto i capelli rossi per una settimana. In una Instagram Story, che si può vedere sul DailyMail, Billie ha rivelato che lo scorso novembre scorso era dal suo hair stylist e che: "Mi ero sbarazzata del biondo e sono stata rossa per una settimana eheh".