Sick Luke: il suo primo album è un mix di generi

Sick Luke ha riunito i migliori nomi della scena pop, urban e rap italiana nel suo primo disco "X2", combinando con estro e innovazione artisti e generi, creando così featuring esclusivi e inaspettati. Dopo anni passati dietro le quinte, Sick Luke apre le porte del suo mondo, mostrandoci la propria visione della musica: una “nuova wave”, come ama definirla lui stesso. Un disco monumentale da 17 tracce in cui sono stati coinvolti oltre 35 artisti (alla fine dell’articolo trovate la tracklist completa). Un castello tutto da esplorare fra atmosfere dark, oniriche e romantiche, ma anche ricco di ambienti folgoranti ed elettrici. Un labirinto pieno di stanze in cui Luke veste i panni di direttore artistico e stregone.

Il “farfa-strello”, il suo animale guida metà farfalla e metà pipistrello, come raccontato da Rockol, è lo specchio in cui si riflette l’anima sonora del disco, fra luci e ombre, fra purezza e oscurità. Proprio questo mood da “eclissi”, con cui il producer si fa fotografare sulla cover, è il filo conduttore del progetto. È interessante come Sick Luke, dopo aver contribuito insieme a Charlie Charles a sdoganare la trap e a ridisegnare il suono del mondo urban lavorando negli anni con Sfera Ebbasta, Ghali, Gué, Mecna, Marracash, Fabri Fibra e soprattutto con la Dark Polo Gang, oggi spalanchi i cancelli su un nuovo mondo, già in atto e sempre più da plasmare come dimostra anche il lavoro del collega Dardust, dove i generi si sciolgono e si mischiano andando verso qualche cosa di “altro”.

Tracklist:

1 - Sick Luke x Gazzelle & Tedua - Notte Scura

2 - Sick Luke x Geolier & Ernia - Creatur

3 - Sick Luke x Ariete & Mecna - Il Giorno Più Triste Del Mondo

4 - Sick Luke x tha Supreme x Sfera Ebbasta - Solite Pare

5 - Sick Luke x Franco126, Coez & Ketama126 - Falena

6 - Sick Luke x Capo Plaza, Tedua, Shiva & Pyrex - Dreamteam

7 - Sick Luke x Ghali x Tony Effe - Hentai

8 - Sick Luke x Madame & Chiello - La Strega Del Frutteto

9 - Sick Luke x Taxi B & Pyrex – Clochard

10 - Sick Luke x Leon Faun & Drast - Sogni Matti

11 - Sick Luke x Fabri Fibra, Izi & Jake La Furia - Faccio Cose

12 - Sick Luke x Gaia & Carl Brave – Mosaici

13 - Sick Luke x Luchè, Ketama126 & Izi - Temporale

14 - Sick Luke x Cosmo & Pop X - Funeral Party

15 - Sick Luke x Emis Killa & Side Baby - Pezzi Da 20

16 - Sick Luke x Psicologi & Coco - Camel e Malinconia

17 - Sick Luke & Duke Montana – Libertà