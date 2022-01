La figlia di John Travolta pubblica il suo primo singolo

"Sono così eccitato per Ella..", così John Travolta commenta il video in cui la figlia ventunenne, Ella Travolta, debutta nel mondo della musica presentando il suo primo singolo "Dizzy". "È passato molto tempo, ma sono ancora quella strana ragazza di 14 anni..", ha scritto la giovane aspirante cantante nel post che accompagna la clip di lancio, in cui compare anche papà che canta con lei. Già apparsa in piccole parti in alcuni dei film di John Travolta come "Daddy Sister", “La rosa velenosa” e “Get Lost”, Ella, figlia d'arte, ha deciso tuttavia d'intraprendere una strada diversa da quella del cinema e di seguire le sue inclinazioni musicali. Figlia dell’attore di Hollywood e della defunta moglie Kelly Preston, Ella ha scritto una canzone che racconta di se stessa 14enne e dei suoi profondi sentimenti d'amore. Si tratta della prima anticipazione di un album a cui la giovane sta lavorando da tempo e che dovrebbe uscire entro la fine del 2022.

