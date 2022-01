I Maneskin suoneranno con Billie Eilish e Kanye West

Gli organizzatori del Coachella provano a gettare il cuore oltre l’ostacolo. È stata confermata l’edizione 2022 del festival ospitato a Indio, nel deserto del Colorado, tra i raduni musicali più importanti a livello mondiale. Si svolgerà, se tutto andrà come deve andare, tra tre mesi, ad aprile, nei weekend dal 15 al 17 e dal 22 al 24. Svelata la line up ufficiale, dopo le indiscrezioni su alcuni nomi circolate negli ultimi giorni: ci sono anche i nostri Maneskin, che continuano a cavalcare il successo internazionale riscosso dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni”.

Gli organizzatori del Coachella sono riusciti a mettere a segno non pochi colpacci. Gli headliner dell’edizione 2022 del festival saranno Harry Styles (l’ex One Direction, discograficamente fermo a “Fine line” del 2019, dovrebbe pubblicare prima dell’evento il suo nuovo album), Billie Eilish e Kanye West (nel cartellone il suo nome è riportato come Ye – il rapper ha annunciato a ottobre di aver cambiato nome legalmente).