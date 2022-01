Kanye West prende a pugni un fan

Guai con la legge per Kanye West, che è stato denunciato e indagato per percosse. Il rapper, il cui nome ora è Ye, avrebbe infatti preso a spintoni e pugni un fan che gli ha chiesto un autografo fuori da un club privato. L'incidente sarebbe avvenuto nei pressi della Soho Warehouse, un locale esclusivo di Los Angeles, a tarda notte. Secondo la polizia non sono stati effettuati arresti. La notizia segue di qualche giorno l'annuncio dell'organizzazione del festival di Coachella che ha scelto il rapper come uno dei tre artisti di punta della kermesse musicale che si svolgerà in aprile. Gli altri due grandi nomi dell'evento sono Billie Eilish e Harry Styles. Nel gruppo di West ci saranno anche i Maneskin, che calcheranno il prestigioso palco dopo aver fatto innamorare nei mesi scorsi il pubblico americano con il loro rock.