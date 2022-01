Sanremo 2022, i Maneskin super ospiti della prima serata

I Maneskin saranno ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022, al via l'1 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Amadeus, in collegamento dal foyer del Teatro Ariston, dove è arrivato oggi per le prove generali della kermesse. All'annuncio hanno partecipato anche i Maneskin, collegati invece da Los Angeles, dove ieri sera si sono esibiti sul palco del festival iHeartRadio ALTer EGO, insieme a - tra gli altri - Coldplay, Imagine Dragons e Kings of Leon.

Per i Maneskin si tratta di un ritorno al Festival di Sanremo a distanza di un anno dalla vittoria con "Zitti e buoni", che ha permesso alla band romana di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest di Rotterdam, dove ha trionfato dando il via alla sua scalata al successo internazionale (i grandi festival, il boom di "Beggin'", l'apertura per i Rolling Stones, le ospitate nei programmi di punta della tv statunitense). "Saranno protagonisti assoluti della prima serata", ha garantito Amadeus. E loro: "Volevamo ringraziare Ama per aver creduto nel nostro pezzo, è stato il punto di svolta. Daremo il cuore".