Adele guadagnerà quasi 600mila euro a sera

Adele si conferma la cantante più richiesta del momento. Secondo quanto riferisce il "Sun" la star guadagnerà quasi 600 mila euro a sera, per un totale complessivo di 12 milioni di sterline (14 milioni e 300mila euro) nei concerti che la vedranno protagonista al Caesar Palace di Las Vegas dal 21 gennaio al 16 aprile.

Ma non è finita qui. Sempre secondo il tabloid inglese, oltre al cachet per le esibizioni, Adele potrà contare sugli incassi che arriveranno dalla vendita del merchandise. La cantante londinese avrà a disposizione una suite da 40mila dollari a notte, che include un maggiordomo, un assistente personale, un autista e uno staff di guardie del corpo in servizio 24 ore su 24. Senza dimenticare ristoranti, spa e tutto quello che le serve nel resort che la ospita, uno dei più lussuosi di Las Vegas.