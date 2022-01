Katy Perry svela una disgustosa abitudine di Orlando Bloom

Katy Perry non sopporta alcune abitudini del compagno Orlando Bloom. "Ama il filo interdentale, grazie a Dio, ha dei denti brillanti. Tanti non lo usano ed è disgustoso, ma lui lo lascia ovunque", ha svelato la cantante durante il programma radiofonico britannico "Heart Breakfast". L'attore britannico è ossessionato dal filo interdentale e la povera Katy se lo ritrova ogni giorno non solo in bagno, ma nei posti più disparati. "Dal mio lato del letto, in macchina o sul tavolo della cucina. Insomma, ci sono pezzi di filo ovunque...", ha svelato ai conduttori Jamie Theakston e Amanda Holden. "Ho fatto del mio meglio per educarlo". Nonostante questi piccoli problemi di convivenza, la cantante è innamoratissima del suo Orlando e fa di tutto per renderlo felice. Per il 45esimo compleanno, festeggiato il 13 gennaio, ha infatti trovato i regali perfetti per lui che è un grande appassionato di motori.