Dark Polo Gang: è uscito il nuovo album di Wayne Santana

Il sequel del disco cult della trap italiana è arrivato. È appena uscito “Succo di zenzero Vol. 2”, il nuovo album di Wayne Santana della Dark Polo Gang. Il lavoro segna il ritorno di uno degli artisti più influenti della trap italiana e nasce come ideale seguito del precedente “Succo di zenzero”, uscito nel 2016 e diventato rapidamente un punto di riferimento per la scena urban nazionale. Wayne Santana non è da solo. Dentro “Succo di zenzero Vol. 2” sono presenti numerose collaborazioni prestigiose. Facciamo qualche nome? E facciamoli: M¥SS KETA, Sangiovanni, Fred De Palma, Taxi B, Drefgold, Drillionaire, Rosa Chemical, Mambolosco, Radical, Tony Effe, Side Baby, Pyrex, Neves17 e Rhove. Tanti ospiti diversi, per un disco che si muove tra sonorità trap, vapor e pop. Un album disarmante e sincero in cui l’artista si è messo a nudo parlando per la prima volta delle sue fragilità, della sua visione dell’amore e portando i suoi testi ad un nuovo livello di consapevolezza.