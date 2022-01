Elton John è positivo al Covid

Elton John è risultato positivo al test per il Covid-19 ed è stato costretto a posticipare alcuni dei suoi prossimi concerti. È stato lo stesso musicista di Pinner a comunicare attraverso una storia su Instagram la propria positività al virus e la conseguente necessità di riprogrammare alcuni show statunitensi della sua tournée “Farewell yellow brick road tour”, che fino allo scorso 22 gennaio lo ha visto impegnato in alcuni concerti oltreoceano.

“Ciao a tutti, volevo mandarvi un messaggio per farvi sapere che ho contratto il Covid e quindi ho dovuto riprogrammare i miei spettacoli a Dallas”, ha scritto nel messaggio condiviso sui social la voce di “Tiny dancer”, che avrebbe dovuto esibirsi a Dallas per due spettacoli in programma ieri sera, 25 gennaio, e oggi. Ha aggiunto: “È sempre una grande delusione spostare gli spettacoli e mi dispiace molto per tutti coloro che sono stati disturbati da questo, ma voglio tenere me stesso e la mia squadra al sicuro”. A proposito del suo stato di salute e delle sue condizioni, Elton John ha poi fatto sapere: “Fortunatamente sono vaccinato, anche col booster, e i miei sintomi sono lievi, quindi mi aspetto di poter tenere gli spettacoli in Arkansas questo fine settimana. Come sempre, grazie per tutto il vostro amore e supporto e non vedo l'ora di vedervi presto!”.