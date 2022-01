Lady Gaga e quella scena di sesso con Salma Hayek

Lady Gaga ha rivelato a Collider che nella sceneggiatura di "House of Gucci" era prevista una scena hot tra la sua Patrizia Reggiani e la medium spirituale Pina Auriemma, interpretata da Salma Hayek. “C’è un intero lato di questo film che non avete visto, in cui io e Pina abbiamo sviluppato una relazione sessuale”, ha spiegato Lady Gaga. “Il regista ha deciso di tagliare questa parte, chissà perché. Ma questa è una testimonianza di Ridley Scott come regista, perché lui ci ha permesso di esplorare quell’aspetto. Dopo la morte di Maurizio, io e Salma Hayek avevamo una scena davvero bollente”. La suddetta scena pare esista davvero. “Pensate che stia scherzando“, ha detto Salma Hayek tra le risate. Al momento, però, nessuno l’ha potuta vedere, anche se il regista Ridley Scott avrebbe promesso un director’s cut per la versione home video ben più lunga del film uscito al cinema.

D’altra parte la Hayek aveva già raccontato di essersi sentita molto in imbarazzo durante le riprese della scena alla spa con Lady Gaga, dove era previsto che facessero un bagno di fango insieme: “Mi siedo sul fango e non vado affondo. Cerco di spostare più fango possibile da sotto il mio enorme sedere per fare un po’ di peso, ma niente. Oltretutto, inizio a muovermi e le tette vanno avanti e indietro. È una scena molto drammatica e lei stava cercando di concentrarsi e… ero davvero mortificata. È stato orribile, la peggior scena che io abbia mai girato, in tutta la mia vita”.