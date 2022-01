Sanremo 2022, i Meduza saranno super ospiti

Amadeus ha annunciato i superospiti della prima serata del Festival di Sanremo, al via l’1 febbraio: i Meduza. I tre ragazzi della band sono italianissimi: Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio e si sono imposti sulla scena internazionale dance, collezionando 8 miliardi di streaming e un tour in tutto il mondo con 15 date sold out solo negli Stati Uniti. I Meduza saranno a Sanremo accompagnati dal cantautore e musicista irlandese Hozier per proporre “Tell It To My Heart” che ha totalizzato un milione di stream in meno di 24 ore dall’uscita, lo scorso ottobre, e che totalizzato ad oggi ha 100 milioni di riproduzioni, arrivando in vetta al primo posto nella Dance Radio Chart americana.

Il successo arriva nel 2019 con “Piece Of Your Heart” con i Goodboys che viene programmato dalla BBC. Arriva anche la candidatura ai Grammy 2020 nella categoria Best Dance Recording. Nel 2020 esce “Paradise“, il terzo singolo con Dermot Kennedy, che ottiene certificazioni oro e platino con quasi un miliardo di stream su tutte le piattaforme. Lo scorso anno vengono scelti da Ed Sheeran per il primo remix ufficiale di “Bad Habits”, che è stato presentato in anteprima nel dj set sold out all’Echostage di Washington. I Meduza sono stati anche invitati come ospiti al talk “The Ellen DeGeneres Show”.