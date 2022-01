Kanye West ha annunciato "Donda 2"

Kanye West ha annunciato ufficialmente la data di uscita del suo nuovo album: “Donda 2”, successore naturale di “Donda”. Il nuovo album, in base a quanto annunciato dallo stesso artista, uscirà il 22 febbraio 2022. Nella foto condivisa dall’artista sui social si vede la sua casa d'infanzia di Chicago, la stessa riprodotta durante i suoi party di pre-ascolto negli stadi di "Donda", data alle fiamme con la data di uscita dell'album svelata. Ye ha rivelato che Future sarà il produttore esecutivo del progetto. L'artista la settimana scorsa ha pubblicato un nuovo singolo in collaborazione con The Game. Nel corso degli anni i due hanno lavorato insieme su diversi progetti, dal brano “Crack music” del 2005 a “Wouldn’t get far” del 2007 fino a “Jesus piece” e “Mula”, e ora hanno unito nuovamente le forze per presentare la canzone “Eazy” prodotta da Hit-Boy.

