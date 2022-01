Junior Cally contro Highsnob: "Hai portato a Sanremo un brano scritto da me"

Il rapper romano Junior Cally, che nel 2020 partecipò alla manifestazione suscitando molte polemiche a causa di alcune sue vecchie canzoni dai testi controversi sulle donne, ha pubblicato il brano “Caro Mike”, che ieri ha letteralmente mandato in tilt i social network. Si tratta di un vero e proprio dissing, che nel linguaggio rap significa “brano con degli insulti”, contro il suo ex amico e collega Highsnob. Quest’ultimo, in gara quest’anno sul palco dell’Ariston insieme all’artista marchigiana Hu con “Abbi cura di te”, viene accusato di presentare un pezzo di cui Cally rivendica la paternità. La canzone sarebbe figlia delle sessioni per la realizzazione di un disco congiunto fra i due rapper, che però non ha mai visto la luce.

"Ho il nostro brano sopra il cellulare, posso farti male, ma ne faccio a meno, oggi ti salvo merda che non sono infame, potrei pubblicarlo e metterti su un treno", questo uno dei passaggi del pesante dissing di Junior Cally, con la produzione di Dr.Wesh, contro l’artista ligure. Si tratta di un brano sfogo pieno di rime avvelenate, accompagnate da una vecchia foto dei due, abbracciati, pubblicata su Instagram. E ancora: "Con che coraggio hai portato a Sanremo, frate, un brano scritto da me? Sei un poveraccio, è giusto che sappiate signore e signori che quel brano è pure mio e non ha pagato i produttori…ti ho prestato diecimila euro e indietro ho visto nada".