Rihanna è in dolce attesa

Rihanna e A$AP Rocky aspettano un bambino. Sono state pubblicate delle fotografie che ritraggono la coppia insieme nel quartiere di Harlem a New York nelle quali la cantante di Barbados con il cappotto aperto rivelava un pancione che non lasciava adito a dubbi. I due fanno coppia dal maggio dello scorso anno, anche se il loro legame parte da lontano. I due ebbero modo di frequentarsi una prima volta nel 2013, quando il rapper newyorkese supportò RiRi nel suo "Diamonds World Tour". In un'intervista rilasciata al magazine GQ, Rocky la descrive come "l'amore della mia vita". “Penso che quando lo sai, lo sai. Lei è quella."

OMFG RIHANNA IS WITH CHILD IM GOING TO BE AN AUNT THANK U GOD Congrats sis I’m soooo happy!!!!! pic.twitter.com/rvw4RqUblc — BIA (@BIABIA) January 31, 2022