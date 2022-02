Perchè Gianni Morandi ha urlato "FantaSanremo"?

In molti si sono chiesti: perché Gianni Morandi ha urlato "FantaSanremo" sul palco dell'Ariston dopo la sua esibizione? Semplice: per i bonus. FantaSanremo è il fenomeno web legato al Festival che ormai da un paio d’anni, complici le edizioni sotto pandemia, è diventato un must per tutti i fedeli della manifestazione. Il meccanismo è quello del Fantacalcio. Ogni giocatore poteva creare la sua squadra e giocare facendo punti su punti. Si poteva andare sul sito www.fantasanremo.it e via. Le iscrizioni sono terminate. È tutto molto facile.

Si scelgono 5 artisti in gara che, però, hanno un prezzo. Su Fantasanremo la moneta corrente non sono gli euro, ma i Baudi. Budget uguale per tutti: 100 Baudi. Con questo budget bisognava mettere su la squadra. Esempio: Morandi costa più di Sangiovanni, impossibile quindi avere un team con tutti super big perché i Baudi non basterebbero. L’idea è di un gruppo di amici marchigiani che amano il Festival, oggi ci sono più di 300 mila squadre in gioco. Ovviamente ci sono tanti bonus e malus. Ecco spiegato il motivo dell’urlo di Morandi, che dicendo “FantaSanremo” ha regalato punti extra a chi lo ha in squadra.